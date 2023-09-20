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Dünya

Blinken, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 03:02 - Güncelleme:
Blinken, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ile görüşmesinde "askeri faaliyetlerin" acilen durdurulması ve itidal çağrısı yaptı.

Askeri bir çözümün mümkün olmadığına işaret eden Blinken, Bakü'ye, Karabağ'daki Ermenilerle sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in "askeri faaliyetleri durdurmaya hazır olduğunu" not eden Blinken, tarafların bir araya gelmesi gerektiğini bildirdi.

Blinken, Paşinyan ile telefon görüşmesinde ise "Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Azerbaycan'a diyalog çağrısı yaptığını ifade eden Blinken, "ABD, Ermenistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü destekliyor." mesajı verdi.

BEYAZ SARAY

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duyuyor. Azerbaycan'ı, insani durumu daha da kötüleştiren bu çatışmaları derhal sonlandırmaya ve Dağlık Karabağ halkının temsilcileriyle diyalog kurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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