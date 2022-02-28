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Dünya

Blinken, G7 ülkelerinin ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 04:13 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 04:13
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın bugün G7 üyesi olan Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilciliği ile bir telefon görüşmesi yaptığını, görüşmeye Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın da katıldığını bildirdi.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik, "önceden tasarlanmış, gerekçesiz ve gereksiz saldırılarının" ele alındığına işaret eden Price, "Blinken ve G7'deki mevkidaşları, Kuleba'ya Rusya işgaline ortak yanıt vereceklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

ABD ve G7 ortaklarının Ukrayna halkını desteklediğini olduğunu ve Rusya'ya sert yaptırımlar getirdiğinin altının çizen Price, "Ukrayna halkının yananda duruyoruz ve onların cesareti ve kahramanlıklarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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