Blinken, İsrail Başbakanı Bennett'e teşekkür etti

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett ve Blinken, İran ve İsrail'de koalisyon hükumetinin erken seçim kararı almasına ilişkin konuları ele aldı.

Blinken, görüşmede, İsrail'de koalisyon hükumetinin Meclisi feshederek erken seçim kararı alması üzerine yakında görevini devredecek Başbakan Bennett'e İsrail ile ABD arasındaki bağların güçlendirilmesine yardımcı olduğu için Başbakan Bennett'e teşekkür ettiğini söyledi.

Blinken, Bennett'e, görev süresi boyunca gösterdiği liderlik ve devlet adamlığı için de kendisini takdir ettiğini dile getirdi.



Bennett de gösterdiği ortaklık ve dostluk için Blinken'a teşekkürlerini sundu.

İkili İran meselesini de görüştü.

Blinken'ın İran konusunda iş birliğine devam etme beklentisine karşılık Bennett de bu görüşe katıldığı vurguladı.

Bennett ayrıca, İsrail-ABD ilişkilerinin olumlu bir havada devam etmesi ve siyasi değerlendirmeleri aşması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Biden'ın temmuzda İsrail'e yapacağı ziyaretin önemine işaret eden Bennett, yakında geçici başbakan olarak görev alacak Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i bu süreçte desteklemeye ve yardım etmeye devam edeceğini belirtti.

- İSRAİL'DE KOALİSYON ÇÖKTÜ, ERKEN SEÇİM YİNE KAPIDA

İsrail'de koalisyon hükumeti ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, pazartesi günü (20 Haziran) Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Meclis kararı onaylarsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.