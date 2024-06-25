ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, başkent Washington'ı ziyaret eden İsrailli bakan Gallant ile bir araya geldi. Gallant ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik çalışmaları ele alan Blinken, Lübnan ile gerilimin daha fazla tırmanmamasının sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Blinken, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının korunması ve bölgeye yardım ulaştırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Gallant görüşmede, Lübnan'la gerilimde ABD'nin İsrail'in yanında yer alması gerektiğini ifade etti. Gallant ayrıca, esirler konusunda Hamas'a daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi.

KUZEY SINIRINDA TANSİYON YÜKSEK

Soykırımcı İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında kuzey sınırında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanırken, İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.