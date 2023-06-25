Blinken: Putin, Moskova'yı paralı askerlere karşı savunmak zorunda kaldı

Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya'daki isyanının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD basınına konuştu. Blinken, "16 ay önce, Putin Ukrayna'da Kiev'in kapısındaydı, şehri birkaç gün içinde ele geçirmek, ülkeyi haritadan silmek istiyordu. Şimdi, Rusya'nın başkenti Moskova'yı kendi meydana getirdiği bir paralı askere karşı savunmak zorunda kaldı" dedi. İsyanın ardından Wagner'in geleceği ve Rusya'daki gelişmeler hakkında konuşmak için çok erken olduğunu ifade eden Blinken, "Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik" dedi.

Söz konusu isyanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in otoritesine doğrudan bir meydan okuma olduğunu belirten Blinken, Putin'in otoritesinde daha önce olmayan çatlakların ortaya çıktığını belirtti. Blinken, isyanın Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in Ukrayna savaşının gerekçesini sorgulamasıyla başladığını öne sürdü.

"PUTİN'İN KENDİSİ VE RUSYA İÇİN YAZDIĞI BAŞARISIZLIKLAR KİTABININ SON BÖLÜMÜ"



Wagner'in dağıtıldığına inanıp inanmadığı sorusuna cevap veren Blinken, "Bunun Wagner kuvvetlerinin Ukrayna'dan çıktığı anlamına gelip gelmediğini göreceğiz. Hafta sonu Wagner güçlerinin Ukrayna'dan çıkıp Rusya'ya ve Moskova'ya doğru ilerliyor olması başlı başına olağanüstü. Bu, Putin'in kendisi ve Rusya için yazdığı başarısızlıklar kitabının son bölümü" dedi.

"PUTİN, PRİGOJİN İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE EDECEK KADAR ALÇALMAK İSTEMEMİŞ OLABİLİR"



Rusya ve Wagner arasındaki isyanda aracılık eden Belarus hakkında gelen bir soruya cevap veren Blinken, "Putin, Prigojin ile doğrudan müzakere edecek kadar alçalmak istememiş olabilir. Bu nedenle Lukaşenko gibi birini onun adına bu işe sokmak faydalı oldu. Ama yine de bu bir spekülasyon. Bundan kaçınmak istiyoruz" dedi.

WAGNER İSYANI



Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, geçtiğimiz cuma günü Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlatmış, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etmişti. Wagner savaşçıları ise Ukrayna'yı terk ederek, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmış, Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Prigojin, Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul etmiş ve askerlerini geri çekmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Wagner lideri Evgeny Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a gidecek" demişti.