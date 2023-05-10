İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5359
  • EURO
    21,4249
  • ALTIN
    1275.39
  • BIST100
    4512.26
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Blinken, Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Washington'daki Blair House'da resepsiyon düzenledi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Blinken, Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi
ABONE OL

Antony Blinken resepsiyonda yaptığı açıklamada, din özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak "çeşitliliğin en büyük güçleri" olduğunu belirtti.

Bu çeşitliliği Amerikan çıkarlarına ve değerlerine hizmet etmek için kullandıklarını ifade eden Blinken, "Olağanüstü çeşitlilik içeren bir dünyada faaliyet gösteriyoruz. Çeşitliliğimizi bir kenara bırakırsak kendimizi, dış politikamızı ve ülkeyi (ABD) eksik bırakmış oluruz." diye konuştu.

Blinken, "Dünyaya baktığımızda, bugün burada kutladığımız değerleri yaşayan; şefkate, adalete ve barış arayışına bağlılık gösteren Müslüman örneklerini görüyoruz." dedi.

Din özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna işaret eden Blinken, bunun, ülkelerinin en temel değerlerinden biri olduğunu yineleyerek, ABD hükümetinin ayrımcılığa karşı durarak herkesin istediği gibi ibadet etme hakkını desteklemedeki kararlılığını vurguladı.

  • Antony Blinken
  • Ramazan Bayramı resepsiyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.