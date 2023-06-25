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Dünya

Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA25 Haziran 2023 Pazar 00:53 - Güncelleme:
Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Kuleba'nın Rusya'daki durumu görüştüğü aktarıldı.

Blinken'ın görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğinin değişmeyeceğini vurguladığı belirtilen açıklamada, Rusya'daki durum gelişirken ABD ve Ukrayna'nın yakın koordinasyon içinde kalacağı ifade edildi.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Son olarak Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.

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