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Dünya

Blinken'dan işgalci İsrail'e tam destek: Kongre kararı beklemesin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, katıldığı bir televizyon programında İsrail'e acil olarak yapılan tank mühimmatı satışını savunarak silah satışı konusunda ABD Kongresi'nden çıkacak sonucu beklememe yönündeki kararın doğru olduğunu vurguladı

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 06:04 - Güncelleme:
Blinken'dan işgalci İsrail'e tam destek: Kongre kararı beklemesin
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e acil olarak yapılan tank mühimmatı satışını savundu ve ABD Kongresi'ne İsrail, Ukrayna ve diğer ulusal güvenlik öncelikleri için 100 milyar dolardan fazla yardımın hızla onaylanması çağrısında bulundu.

Bir televizyona konuşan Blinken, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik ihtiyaçlarının, silah satışı konusunda ABD Kongresi'nden çıkacak sonucu beklememe yönündeki kararı haklı çıkardığını söyledi.

Blinken, "İsrail şu anda Hamas ile savaş halinde. Biz de İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak istiyoruz." İfadelerini kullandı.

Tank mühimmatıyla ilgili desteğin İsrail'e yapılan askeri satışların sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirten Blinken, geri kalanının Kongre incelemesine tabi olduğunu kaydetti.

İsrail, Ukrayna ve diğer ulusal güvenlik öncelikleri için 100 milyar dolardan fazla yardımın hızla onaylanması çağrısında bulunan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuda önemli tavizler vermeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ukraynalılar için "fonların tükenmekte olduğu" göz önüne alındığında, Ukrayna için risklerin yüksek olduğunu aktaran Blinken, şunları kaydetti:

"Şimdi gerçekten adım atma zamanı çünkü atmazsak ne olacağını biliyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin cezasız bir şekilde ilerleyebilecek ve onun Ukrayna'da durmayacağını biliyoruz."

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