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Dünya

Blinken'dan ''Sinvar öldürüldü'' iddiasının ardından peş peşe görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u telefonla arayarak İsrail'in 'Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğü' yönündeki açıklamasına ilişkin görüşme yaptı.

AA18 Ekim 2024 Cuma 11:12 - Güncelleme:
Blinken'dan ''Sinvar öldürüldü'' iddiasının ardından peş peşe görüşme
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla İsrail Cumhurbaşkanı'nı ayrı ayrı telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada, Blinken'ın Al Sani ve bin Ferhan ile İsrail'in Hamas lideri Sinvar'la ilgili açıklamasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ve Orta Doğu'daki çatışmaların sonlanması için çabaların artırılmasını görüştüğü bildirildi.

Görüşmelerde, Gazze halkının çatışmaların sonlanmasının ardından "kentlerini ve hayatlarını yeniden inşa etme" konusundaki yol haritasının önemine de vurgu yapıldığı kaydedilen açıklamada, Blinken'ın "İsrail-Lübnan sınırında Mavi Hat'taki çatışmaların 1701 sayılı BMGK kararı doğrultusunda çözümü" yönündeki diplomatik girişimlere ABD'nin desteğini yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Blinken'ın "Sinvar'ın öldürülmesi nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u tebrik ettiği", ABD'nin "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını" yinelediği belirtildi.

Blinken'ın Herzog'la görüşmesinde ayrıca "Gazze'deki esirlerin salıverilmesi ve Filistin halkının acısını azaltmak amacıyla savaşın sonlandırılması için acilen adım atılması" konusunun da gündeme geldiği kaydedildi.

  • antony blinken
  • faysal bin ferhan
  • ABD Dışişleri Bakanı

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