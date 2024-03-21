İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4203
  • EURO
    35,5643
  • ALTIN
    2286.17
  • BIST100
    8955.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Blinken'ın Orta Doğu turu devam ediyor! Prens Selman ile Gazze'yi görüştü
Dünya

Blinken'ın Orta Doğu turu devam ediyor! Prens Selman ile Gazze'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Gazze'deki son gelişmeleri ve ateşkes çabalarını görüştü.

AA21 Mart 2024 Perşembe 02:46 - Güncelleme:
Blinken'ın Orta Doğu turu devam ediyor! Prens Selman ile Gazze'yi görüştü
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile başta Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Cidde'de bir araya geldi.

Bin Selman ile Blinken'in görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak işbirliği alanları gözden geçirildi.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler, askeri saldırıların durdurulması, güvenlik ve insani etkilerinin giderilmesine yönelik çabaların yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip gelişmeler ele alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.