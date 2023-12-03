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Dünya

Blinken'ın ziyaretinin perde arkası! ABD'den İsrail'e rest: Krediniz tükeniyor

Uluslararası toplum baskısının artık ABD'yi zorlamaya başladığını yazan İsrail basını, Blinken'ın son ziyaretinin ayrıntılarına yer verdi. Blinken'ın 'Kuzey'deki gibi güney bölgesinde faaliyet gösteremezsiniz' sözüyle İsrail'e rest çektiğini yazan İsrail basını, Netanyahu hükümetinin ABD'nin gözünde birkaç haftalık kredisi kaldığını belirtti.

3 Aralık 2023 Pazar 12:26 - Güncelleme:
Blinken'ın ziyaretinin perde arkası! ABD'den İsrail'e rest: Krediniz tükeniyor
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İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın son ziyaretinin perde arkasını yazdı.

"ABD İSRAİL'E RESTİ ÇEKTİ"

Blinken'ın İsrail'e olan tavrının değiştiğini yazan Times of İsrail gazetesi, ABD'nin Netanyahu yönetimine rest çektiğini öne sürdü. Haber göre Blinken, basın toplantısındaki açıklamalarının aksine İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a farklı bir tondan uyarıda bulunarak güneye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Blinken, "Kuzey'deki gibi güney bölgesinde faaliyet gösteremezsiniz" dedi.

"YETERİ KADAR KREDİNİZ YOK"

Blinken, Güney'de yaşayan 2 milyon sivil nüfusa dikkat çekti. Gazete, Blinken'ın "İsrailli yetkililer saldırılarda daha isabetli olmanız, BM tesislerini vurmamanız ve siviller için yeteri kadar güvenli alan sağlamanız gerekiyor" dediğini yazdı. Habere göre Gallant'a, "o uyarıyı göz ardı etti. İsrail halkının arkalarında duracağını" söyledi. Blinken ise Gallant'a, "Bunun için yeterli krediniz olmadığını düşünüyorum" dedi.

"BASKI ABD'Yİ ZORLUYOR"

ABD medyası da, İsrail'e olan desteğin azaldığına vurgu yaptı. Haberlere göre, işgalci İsrail ordusunun ABD'nin gözünde birkaç haftalık kredisi kaldı. Çünkü, uluslararası toplum baskısı artık ABD'yi de zorlamaya başladı.

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