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Dünya

Bloomberg: Kaşıkçı, Prens Selman'ın hiç silemeyeceği leke

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg Kaşıkçı cinayetinin Prens Selman'ın sicilinden silemeyeceği iki lekeden biri olduğunu yazdı.

09 Nisan 2021 Cuma 08:40 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 08:40
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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'de yayımlanan "Suudi Veliaht Prens'in geçmişi, vizyonunu yurt dışına satmayı zorlaştırıyor" başlıklı haberde, uluslararası alanda Selman'ın "sicilinden silemeyeceği iki leke olduğu" belirtildi.

Bloomberg'in yayımladığı haberde bunlardan birinin Yemen savaşı, diğerinin 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti olduğu anımsatıldı. ABD'nin yeni yönetiminin Selman'a tavır sergilemesinin Selman'ın ekonomik dönüşüm planını baltalayabileceği de kaydedildi.

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