Bloomberg'ten muhalefeti üzecek 'seçim' analizi: Başkan Erdoğan her türlü rakibini geride bırakabilir

Bloomberg'de yayımlanan bir analizde, 2023 yılı içerisinde dünya genelinde pek çok ülkede yapılacak seçimlere rağmen, en önemlisinin Türkiye'de yaşanılacağına dikkat çekildi.

"BAŞARILARININ BİR KANITI"

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'de Bobby Ghosh imzasıyla yayımlanan analiz haberde, Türkiye'deki seçimlerin sonucunda ABD ve Rusya dahil dünya üzerindeki pek çok ülkedeki hesapları baştan şekillendireceğine değinildi.

Türkiye'nin dünyayı etkileyen pek çok meselede ön plana çıkmasının sebebi olarak Başkan Erdoğan'ın çabalarının ve başarılarının önemine değinildiği haberde, "Ankara'nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan'ın uzun süredir iktidarda olduğu dönemde elde ettiği başarıların bir kanıtı." ifadesinin kullanılması ise dikkat çekti.

"HER TÜRLÜ RAKİBİNİ GERİDE BIRAKABİLİR"

Analiz haberde, Türkiye'nin hem ABD ve AB ile ilişkilerine hem de Rusya ile Ukrayna arasında sürdürdüğü arabuluculuk faaliyetlerine de değinildi.

Bunun yanı sıra, seçimlere az bir süre kalmışken çıkan anket sonuçlarının Başkan Erdoğan'ın her türlü rakibi geride bırakabileceğini gösterdiği vurgulandı.

Özellikle yılın ilk çeyreğinde ekonomide beklenen iyileşme, Türkiye'ye giren yabancı yatırımlar ve bir enerji merkezi olma yoluna atılan emin adımların etkisiyle, Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağı ve her türlü rakibini geride bırakacağı ifade edildi.

"BATILI LİDERLER GERGİN DURUMDA KALACAK"

Analizin son cümlesinde ise, Türkiye'deki seçimlerin yalnızca bu coğrafyayı değil, neredeyse tüm dünyayı etkilediği vurgulanarak, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak." ifadelerine yer verildi.