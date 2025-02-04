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Dünya

BM, 20 kişinin öldüğü Münbiç saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde tarım işçisi kadınları dün sabah saatlerinde hedef alan 'korkunç saldırıyı' kınadığını bildirdi.

AA4 Şubat 2025 Salı 21:28 - Güncelleme:
BM, 20 kişinin öldüğü Münbiç saldırısını kınadı
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırı sonucu çoğu kadın 20 kişinin öldüğünü belirten Dujarric, 13 kadın ve 5 çocuğun da yaralı olduğunu ifade etti.

Dujarric, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğuna dikkati çekerek, hafta sonu düzenlenen diğer bir saldırıda da 4 sivilin öldüğü bilgisini paylaştı.

"Korkunç saldırıyı" kınadıklarını belirten Dujarric, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivil ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti.

Dujarric, saldırıyı kimin gerçekleştirdiği konusunda bilgiye sahip olmadıklarını ve sorumlusunu bilmediklerini dile getirerek, "Böyle bir eylemin hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.

Ayrıca Dujarric, sahadaki ortaklarının insani yardım sağlamaya devam ettiğini söyledi.

TERÖR SALDIRISINA HEDEF OLMUŞTU

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde tarım işçisi kadınlar, dün sabah saatlerinde terör saldırısına hedef olmuştu.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

Münbiç'in Aralık 2024'te terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesinin ardından düzenlenen 7 terör saldırısında, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 28 sivil hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştı.

Daha önce de Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin vergi adı altında haraç toplaması, hayat pahalılığı ve temel hizmetlerdeki aksaklıklara, esnaf kepenk kapatarak tepki göstermişti.

  • Münbiç saldırısı
  • tarım işçileri

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