  BM ''20 yılın zirvesinde'' diyerek uyardı: Batı Şeria'da şiddetin artması endişe verici
BM ''20 yılın zirvesinde'' diyerek uyardı: Batı Şeria'da şiddetin artması endişe verici

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini artırmasını kınadı. BM, bu yıl katledilen Filistinli çocuk sayısının 50'ye ulaştığını ve sivillere yönelik saldırıların son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

AA21 Kasım 2025 Cuma 22:55 - Güncelleme:
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM insani yardım çalışanlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet seviyesini artırdığı uyarısında bulunduğunu aktaran Dujarric, buna bağlı can kayıpları, mülklere verilen hasarlar, yerinden edilmeler, geçim kaynaklarının kaybı ve Filistinli siviller için oluşan güçlü güvensizlik duygusunun "derinden endişe verici" olmaya devam ettiğini vurguladı.

Dujarric, "Bu hafta, (işgal altındaki Batı Şeria'da) 2025'te öldürülen Filistinli çocuk sayısı 50'ye ulaştı. Bunlar arasında en küçüğü henüz 2 yaşında olan 2 kız çocuğu da bulunuyor. Ve yılbaşından bu yana toplamda 200'den fazla Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü." ifadelerini kullandı.

BM çalışanlarının, 11-17 Kasım'da sadece bir haftada Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan 29 saldırıyı belgelediğini kaydeden Dujarric, bu saldırılarda 11 kişinin yaralandığını, 10 ev, 2 cami, yaklaşık 2 düzine araç ile aralarında yaklaşık 1000 ağaç ve fidanın da bulunduğu çok çeşitli tarımsal varlıkların hasar gördüğünü belirtti.

Dujarric, "Saldırı düzenleyenlere karşı kanunların uygulanması ve güvenlik güçlerinin ölümcül güç kullanmaması dahil sivillerin korunması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Savaş taktikleri, yeni normal olarak kabul edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK GÖZALTI, BASKIN VE SALDIRILARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre, "kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış" bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

