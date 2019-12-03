BM açıkladı: Tarihin en sıcak yılları yaşanıyor

BM 2010'lu yılların 'tarihin en sıcak yılları' olduğunu açıkladı
Birleşmiş Milletler, 2010'lu yılların, 'tarihin en sıcak yılları' olduğunu açıkladı. Öte yandan, 2019 yılı ise en sıcak ilk üçte yer aldı
Birleşmiş Milletler, 2010'lu yılların, "tarihin en sıcak yılları" olduğunu açıkladı. Öte yandan, 2019 yılı ise en sıcak ilk üçte yer aldı.
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