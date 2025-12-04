İSTANBUL 17°C / 10°C
  BM: 2025'te 378 bin Suriyeli mülteci Lübnan'dan ülkesine döndü
Dünya

BM: 2025'te 378 bin Suriyeli mülteci Lübnan'dan ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK), 2025'te 378 bin Suriyeli mültecinin ülkesine döndüğünü duyurdu.

4 Aralık 2025 Perşembe 17:18
BM: 2025'te 378 bin Suriyeli mülteci Lübnan'dan ülkesine döndü
Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve BMMYK işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan hükümet planının 12. aşamasında bir grup Suriyeli daha ülkesine "gönüllü" dönüş yaptı.

BMMYK, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'dan ülkesine dönen BM'ye kayıtlı Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, 2025'te 378 bin Suriyeli mültecinin ülkesine dönüş yaptığı belirtildi.

Lübnan'dan yapılan açıklamada ise hükümetin gönüllü dönüş planı kapsamında başkent Beyrut'ta toplanan bir grup Suriyelinin, El-Masna Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçtiği ifade edildi.

Lübnan hükümeti Haziran'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.

Suriye'deki iç savaşta yaklaşık 1,8 milyon Suriyelinin Lübnan'a sığındığı tahmin edilirken, bunların yaklaşık 880 bini BMMYK'ye başvurmuştu.

Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.

  • suriyeli mülteci dönüşü
  • BMMYK 2025
  • 378 bin

