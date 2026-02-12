İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6592
  • EURO
    52,0127
  • ALTIN
    7104.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM 5 girişimi doğruladı! Suriye'de iktidar hedef alındı
Dünya

BM 5 girişimi doğruladı! Suriye'de iktidar hedef alındı

Birleşmiş Milletler raporunda, Suriye'de devletin en üst kademesinin hedef alındığı ortaya çıktı. Rapora göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye yönelik geçen yıl 5 suikast girişimi engellendi.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
BM 5 girişimi doğruladı! Suriye'de iktidar hedef alındı
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye yönelik geçen yıl 5 suikast girişiminin engellendiği belirtildi.

BM Terörle Mücadele Ofisi'nin hazırladığı raporda, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının geçen yıl 5 suikast girişiminin hedefi olduğu ancak bunların önlendiği kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Halep'in kuzeyi ve Dera'nın güneyinde "hedef alındığı" aktarılan raporda, bu girişimlerin, "terör örgütü DEAŞ'ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih veya ayrıntılara yer verilmezken, Şara'nın, DEAŞ'ın "birincil hedefi olarak değerlendirildiği" ve bu girişimlerin Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olduğu vurgulandı.

  • Suriye lider suikast
  • Birleşmiş Milletler raporu
  • Güvenlik tehdidi

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.