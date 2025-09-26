BM 80. Genel Kurulu'nda İsrail'e sert tepki: Savaş suçluları hesap vermeli

Martin, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

BM'nin kuruluşuna giden yolun 80 milyon kişinin hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı ve Avrupa'daki Yahudilere karşı Holokost olduğunu aktaran Martin, insan haklarıyla ilgili standartların yok edilmesine İrlanda olarak karşı çıkmayı sürdüreceklerini vurguladı.

İrlanda'nın BM barış gücüne katılımını 67 yıldır sürdürdüğünün altını çizen Martin, Sudan'daki insani krize de değindi.

Bölgedeki çatışmaların ikinci yılında sivillerin yaşadığı zorlukların arttığını dile getiren Martin, "Dünya, Sudan'ı yüzüstü bıraktı. Bu çatışmaya dünyanın başka yerindeki savaşlara verdiğimiz tepkiyi vermemek, bizim ortak utancımız olmalı." dedi.

Ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineleyen Martin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret ederek, "Filistin halkının bunca yıldır maruz kaldığı fiziki ve psikolojik acının büyüklüğünü tahmin bile edemeyiz." şeklinde konuştu.

İrlanda'nın Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Martin, hayatını kaybeden BM görevlileri ve insani yardım çalışanlarını andı.

Martin, Gazze'deki gazetecilerin "Gazze'de ne olduğunu bilmiyordum." diyen kalmasın diye yorulmadan ve kendi güvenliklerini düşünmeden çalıştığını söyledi.

"Gazze'de yaşananlar savunulamaz veya meşrulaştırılamaz." diyen Martin, bu durumun insanlık onuruyla da bağdaşmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Açlığın bir savaş enstrümanı olarak kullanıldığını görüyoruz. Yardımlar sınırda çürürken, bebekler açlıktan ölüyor. İnsanlar, aileleri için yardım ararken vuruluyor. Okullar, camiler, hastaneler, kültür kurumları kasten hedef alınıyor, doktorlar, yardım çalışanları, gazeteciler öldürülüyor, defalarca yerlerinden ediliyor."



Martin, dünyanın en gelişmiş ordularından birinin savunmasız sivillere saldırdığını da vurgulayarak, "İsrail'in 2023'ten beri yürüttüğü savaşa, İsrailli siyasi ve askeri yetkililerin açıklamalarına bakılırsa İsrail, Gazze'de bir soykırım işlemekten sorumludur." dedi.

Soykırımın uluslararası hukuka göre en büyük suçlardan biri olduğunun altını çizen Martin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'e karşı verdiği kararlara da değindi.

"Bilmiyorduk diyemeyiz." ifadesini kullanan Martin, "Mahkemenin açıkça belirttiği gibi ülkeler soykırımı önleyebilecekse mümkün olan tüm güçlerini kullanarak olabildiğince önlemelidir. Bu yasal ve ahlaki yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Martin, özellikle etki sahibi BM üyelerine seslenerek, "En yüksek sonuç için bu etkinizi hemen kullanın. İsrail'in savaşını sürdürmesine yardım edeceği ürünleri sağlamış olan veya hala sağlayanlara da sesleniyorum. Bunların Filistin halkı üzerindeki etkilerini dikkatlice düşünün. Soykırım yapılırken, ticaret normal şekilde devam edemez." ifadelerini kullandı.

Tarafsız olmanın işbirlikçi olmakla aynı anlama geldiğini söyleyen Martin, ülkesinin İsrail'le ticarete karşı attığı adımlar ve uluslararası mahkemelerdeki yargılamalara katılımla ilgili girişimlerini anlattı.

Martin, bazı İsrail hükümeti üyelerinin İrlanda'ya girişini önlediklerini belirterek, Gazze'deki savaş suçlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Filistin topraklarında işgalci olduğunu kaydeden Martin, "İki devletli çözüm, İsrail ve Filistin halkının yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşaması için tek barışçıl gelecek vizyonudur." değerlendirmesini yaptı.

