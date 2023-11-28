İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9068
  • EURO
    31,8109
  • ALTIN
    1896.89
  • BIST100
    8093.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM, ABD'deki Filistinli öğrencilere yönelik saldırıyı kınadı
Dünya

BM, ABD'deki Filistinli öğrencilere yönelik saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Kasım'da ABD'nin Vermont eyaletinde Filistin kökenli 3 öğrenciye düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

AA28 Kasım 2023 Salı 22:48 - Güncelleme:
BM, ABD'deki Filistinli öğrencilere yönelik saldırıyı kınadı
ABONE OL

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, Vermont'ta Filistin kökenli 3 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, "Bu şiddeti kınıyoruz." ifadesini kullanarak, saldırıda yaralanan Filistin kökenli öğrencilere acil şifa diledi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini hatırlatan Dujarric, "İslam karşıtı nefrete, fanatikliğe ve nefretin hiçbir türlüsüne kesinlikle yer yok." dedi.

- OLAY

Hişam Awartani, Kinan Abdalhamid, ve Tahsin Ahmad adlı her biri 20 yaşındaki 3 Filistinli öğrenci, 25 Kasım'da Vermont'un Burlington kentinde bir akraba ziyaretinden dönerken yolda silahlı saldırıya uğramıştı.

Hastaneye kaldırılan 3 gençten birinin "çok daha ciddi yaralanmalara" maruz kaldığı belirtilirken, diğer ikisinin durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Burlington polisi, soruşturmalar sonucunda 48 yaşındaki Jason J. Eaton adlı şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Burlington Polis Şefi Jon Murad, basın toplantısında, "Üç genç adam sebepsiz ve korkunç bir suçun kurbanı oldu ve hayatları sonsuza dek değişti. Özellikle biri ömür boyu sürebilecek yaralanmalarla iyileşmek için büyük bir mücadele veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kurbanların aileleri yetkililerden saldırının nefret suçu olarak soruşturulmasını isterken, Burlington'daki Bölge Savcısı Sarah George, müfettişlerin henüz nefret suçunu doğrulayacak deliller ortaya çıkarmadıklarını kaydetmiş ancak "Bunun nefret dolu bir eylem olduğuna şüphe yok." ifadesini kullanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da Adalet Bakanlığının saldırının nefret suçu olup olmadığını belirlemek için ayrı bir soruşturma yürüttüğünü açıklamıştı.

  • BMMinKınama
  • ABDSaldırı
  • FilistinÖğrenciler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.