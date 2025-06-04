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Dünya

BM acı gerçeği açıkladı! Tek bir hastane bile kalmadı

BM Sözcüsü Dujarric, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde tüm hastanelerin kapandığını, sağlık personeli ve hastaların tahliye edildiğini açıkladı. Gazze'de son üç haftada 100 binden fazla sivil yerinden edilirken, temel insani yardımların geçişi de İsrail tarafından engelleniyor.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 22:56 - Güncelleme:
BM acı gerçeği açıkladı! Tek bir hastane bile kalmadı
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Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya hastanesinde kalan personel ve hastaların pazartesi günü tahliye edildiğini bildiren Dujarric, "Sonuç olarak, bugün Gazze'nin kuzeyindeki tek bir hastane bile faaliyette değil." dedi.

Dujarric, İsrail'in saldırıları sonucu, Gazze genelinde son 3 haftada 100 binden fazla Filistinli sivilin zorla yerinden edildiğini belirtti.

BM yetkililerinin Gazze'deki El Halil Hastanesini ziyaret ettiklerini söyleyen Sözcü Dujarric, bu sağlık tesisinde antibiyotikler dahil, kritik malzemelerin kıtlığı nedeniyle "önlenebilir ölümlerin yaşandığını" vurguladı.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM KAMYONLARININ GİRİŞİ

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na yardım göndermeye devam edildiği ancak İsrail'in engellemelerinin sürdürdüğü bilgilerini paylaştı.

Dujarric, Gazze'deki sivil halk için en temel ihtiyaç olan içme suyunu taşıyan bazı kamyonların bile İsrail tarafından geçişinin engellendiğini ifade etti.

Öte yandan, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın bölgede yaptığı insani yardımların sayısı konusunda yorum yapmak istemeyen Dujarric, şunları söyledi:

"Gazze'de birinci elden haber yapacak daha fazla gazetecinin olmasının en iyisi olacağını düşünüyorum. Ancak açık olalım, İsrail yetkilileri bir dağıtım kanalını kolaylaştırırken diğerini engelliyor."

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