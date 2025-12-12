İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7013
  • EURO
    50,1574
  • ALTIN
    5898.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM acı tabloyu açıkladı: Binden fazla Filistinli yerinden edildi
Dünya

BM acı tabloyu açıkladı: Binden fazla Filistinli yerinden edildi

BM, işgal altındaki Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan bir alanda, İsrail'in evlerini enkaza çevirdiği 1000'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 21:41 - Güncelleme:
BM acı tabloyu açıkladı: Binden fazla Filistinli yerinden edildi
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerine atıfta bulunan Haq, "Yılbaşından bu yana Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan, İsrail'in kolluk kuvvetleri, planlama ve inşaat dahil olmak üzere neredeyse tekelini elinde tuttuğu 'C' bölgesinde 1000'den fazla insan yerinden edildi." dedi.

Haq, yerinden edilen çoğu Filistinlinin evlerinin, elde etmeleri neredeyse imkansız olan, İsrail tarafından verilen inşaat izinlerine sahip bulunmadıkları gerekçesiyle İsrail yetkililerince yıkıldığının altını çizdi.

Bu düzeydeki yerinden edilmenin, 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek "ikinci yıllık rekor" olduğuna dikkati çeken Haq, İsraillilerin topraklarını gasbettikleri Filistinlilere yönelik yılbaşından bu yana saldırılarına da değindi.

Haq, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, Batı Şeria'daki Filistinlilerin korunmasını, cezalandırıcı ve diğer yasa dışı yıkımların durdurulmasını ve yerleşimcilerin saldırılarının önlenmesini talep ediyoruz." dedi.

FİLİSTİNLİLERE AİT YAPILAR, "RUHSATSIZ" OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILIYOR

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.