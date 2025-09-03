BM acı tabloyu açıkladı: İsrail'in Gazze saldırılarında 21 bin çocuk engelli kaldı

BM Engelli Hakları Komitesi, Filistin'deki engelli kişilerin durumuna ilişkin bulguların yer aldığı raporunu açıkladı.

Raporda, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da engelli Filistinlilerin karşılaştığı yoğun can kayıplarının ve artan şiddet risklerinin derin bir endişeyle not edildiği bildirilerek, Gazze'de, hayat kurtarıcı hizmetlere, tıbbi ekipmana ve yardımcı cihazlara sınırlı erişimin engelli çocukların ve yaşlıların ölümüne yol açtığı belirtildi.

"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da engelli kişiler doğrudan İsrail ordusu tarafından yerleşimci şiddetine ve istismarına maruz kaldı." ifadelerinin kullanıldığı raporda, İsrail'e, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyma, sivillerin ve insani yardım personelinin korunmasını sağlama, tahliye ve yardım çalışmalarında engelli kişilere öncelik verme çağrısı yapıldı.

Raporda, engelli kişilerin hareket kabiliyeti desteği olmadan kum veya çamurda sürünerek ilerlemek gibi güvenli olmayan ve onur kırıcı koşullarda kaçmak zorunda kaldıklarına işaret edilerek, engellilerin yüzde 83'ünün yardımcı cihazlarını kaybettiğine değinildi.

"ENGELLİ KİŞİLER, YARDIMLARDA CİDDİ KESİNTİLERLE KARŞI KARŞIYA KALDI"

Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların engellenmesinin oluşturduğu orantısız etkilere ve yoksunluğa işaret edilen raporda, "Engelli kişiler, yardımlarda ciddi kesintilerle karşı karşıya kaldı. Birçoğu yiyecek, temiz su veya sanitasyondan yoksun kaldı ve hayatta kalmak için başkalarına bağımlı hale geldi." denildi.

Raporda, İsrail'in Gazze ablukası nedeniyle buradaki engelli bireylerin durumunun giderek kötüleştiğine dair ciddi endişeler olduğuna da yer verildi.

Komite, "Mevcut çatışmalarda engelli kadınların, erkeklerin, çocukların ve yaşlıların onuruna, kişisel bütünlüğüne ve hayatta kalmalarına yönelik ciddi riskler ve zararlar hakkında alınan bilgilerden endişe duyuyoruz. Ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani krizle ilgili olarak taraf devletlerin yürüttüğü çabalarda engelli bireylerin dışlanmış kalmasından da endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, en az 90 bin engelli bireyin durumuna ilişkin öneriler yer alırken, bunlardan yüzde 70'inin engelli kadın ile çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Öte yandan raporda, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 21 bin çocuğun engelli kaldığına işaret edildi.