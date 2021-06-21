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Dünya

BM açıkladı: 19 bin 300 çocuk ''ağır ihlallere'' maruz kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, geçen yıl silahlı çatışmaların olduğu ülkelerde 19 bin 300 çocuğun ağır ihlallere uğradığını belirterek, '2020, çocuklar için üzücü bir yıl oldu.' ifadesini paylaştı.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 20:34 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:34
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Çatışma bölgelerindeki çocuklara yönelik hazırlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" adlı 42 sayfalık yıllık BM raporu yayımlandı.

Raporda, Suriye, Yemen, Somali ve Afganistan'ın çocuklarla ilgili en fazla ihlalin görüldüğü ülkeler olarak öne çıktığı belirtilerek, 2019'a kıyasla çatışma bölgelerindeki çocuk kaçırma olaylarında yüzde 90, cinsel şiddet olaylarında da yüzde 70 artış görüldüğü kaydedildi.

Suriye, Yemen, Somali ve Afganistan'da devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle geçen yıl 8 bin 400'den fazla çocuğun öldüğü veya sakatlandığı ifade edilirken, Suriye, Somali, Myanmar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de 7 bine yakın çocuğun silah altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Guterres, raporda, dünyadaki çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik kaçırma, cinsel taciz, ve şiddet olaylarının devam ettiğini vurgulayarak, "2020, silahlı çatışmalara tanık olan ülkelerde çocuklar için üzücü bir yıl oldu, toplam 19 bin 300 çocuk ağır ihlallere maruz kaldı." ifadesine yer verdi.

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