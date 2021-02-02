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Dünya

BM acil kodu ile toplanacak! Konu: Myanmar

BM Güvenlik Konseyi Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak.

AA02 Şubat 2021 Salı 05:25 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 05:25
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, yarın yerel saat ile 10.00'da Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını görüşecek.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

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