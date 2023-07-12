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Dünya

BM: Açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısı ortalama 735 milyon

Birleşmiş Milletler (BM), 2022'de açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının ortalama 735 milyon olduğunu bildirdi.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:04 - Güncelleme:
BM: Açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısı ortalama 735 milyon
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Roma merkezli BM kurumları, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı "BM 2023 Dünya Gıda Güvenliği (SOFI)" raporu yayımlandı.

Raporun tanıtım toplantısına video mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kimse aç kalmamalı." dedi.

Raporda, Kovid-19 salgını, Ukrayna'daki savaş ve iklim şokları gibi birden çok krizin etkisiyle 2019'dan bu yana açlıkla karşı karşıya kalan insan sayısının, 122 milyon civarında arttığı belirtildi.

Dünyada geçen yıl 691-783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği, ortalama rakamın 735 milyon olarak hesaplandığı kaydedildi.

Küresel açlık sayıları 2021 ve 2022 arasında durağanlık gösterse de dünyada derinleşen gıda krizleriyle karşı karşıya olan birçok yer olduğu ifade edildi.

Asya ve Latin Amerika'da açlığın azaltılmasında ilerleme gözlemlendiği ancak 2022'de Batı Asya, Karayipler ve Afrika'nın tüm alt bölgelerinde açlığın halen artmakta olduğu ve Afrika'nın, en kötü etkilenen bölge olarak kalmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, şu anki eğilimin devam etmesi halinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde belirlenen "açlığın sona erdirilmesi" hedefine ulaşılamayacağı vurgulandı.

Bu arada, FAO'nun Roma'daki merkezinde raporla alakalı yapılan sunum sırasında, bir gazetecinin Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin bir soru üzerine FAO İstatistik Birimi Müdürü Jose Rosero Moncaya, "Karadeniz Tahıl Girişimi, gıda fiyatlarının düşmesi ve istikrarlı gitmesi için iyi bir girişim ve FAO olarak yenilenmesini umuyorum." dedi.

WFP Beslenme Bölümü Müdür Yardımcısı Allison Oman Lawi de Karadeniz Tahıl Girişimi'ni olumlu bulduklarını ve yenilenmesini umduklarını söyledi.

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