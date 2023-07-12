BM, balistik füze deneyen Kuzey Kore'yi şiddetle kınadı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Guterres'in Kuzey Kore'ye, uluslararası yükümlülükleri ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yaptığı belirtildi.

Guterres'in, Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış için diyaloğun tekrar inşası çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemesini şiddetle kınadı." ifadeleri kullanıldı.

KUZEY KORE'NİN BALİSTİK FÜZE DENEMESİ



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang yakınlarından yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığı kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurmuştu.