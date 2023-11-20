BM Barış Gücü Mali'deki bir kamptan daha askerlerini geri çekti

MINUSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gao kentine 80 kilometre mesafedeki Ansongo'daki üssün boşaltıldığı bildirildi.

Mali'de toplam 12 üssü bulunan MINUSMA'nın temmuzdan bu yana boşalttığı üs sayısı 9'a çıktı.

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Mali hükümetinin talebiyle ülkeden yıl sonuna kadar tüm unsurlarını çekecek MINUSMA, kampları boşaltırken Mali ordusuyla eski isyancı gruplar arasındaki gerilimden de etkilendi.

Yasalar gereği MINUSMA'nın çekildiği kampları Mali ordusuna teslim etmesi gerekiyor ancak 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları kampların bulunduğu bazı bölgelerin, yönetim alanlarında olduğu iddiasıyla kendilerine devredilmesini istiyor.

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MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde Birleşmiş Milletler kararıyla 25 Nisan 2013'te kuruldu.

Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Ayrıca Mali, BM barış gücü misyonları için "en tehlikeli ülke" kabul ediliyor.

