İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2022 Perşembe / 7 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9186
  • EURO
    18,2785
  • ALTIN
    1017.52
  • BIST100
    2684.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM, Batı Şeria'da 100'e yakın Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi
Dünya

BM, Batı Şeria'da 100'e yakın Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in baskıcı uygulamaları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'nın Ras et-Tin bölgesinde yaklaşık 100 Filistinlinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

AA4 Ağustos 2022 Perşembe 00:32 - Güncelleme:
ABONE OL

OCHA'nın internet sitesinde yer alan haberde, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hazirandan bu yana Filistinlilere yönelik tacizleri sonucu İsrail güvenlik güçlerinin çok sayıda eve el koyarak 19 Filistinli aileyi zorla evinden çıkardığı bildirildi.

Yaklaşık 100 Filistinlinin, Batı Şeria'nın C bölgesindeki Ras et-Tin'den tahliye edilerek B bölgesine yollandığı ve ailelerin evsiz kaldığı kaydedildi.

Yerinden edilen ailelerin ihtiyaçlarını öğrenmek üzere OCHA çalışanlarının ailelerin yanına gittiği ve Filistinlilerin en acil ihtiyacının koruma olduğu aktarıldı.

OCHA, İsrail hükümetine Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimi politikasını bir an önce durdurma ve Filistinlilere ait mülklerin yıkımına son verme çağrısında bulundu.

  • Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi
  • OCHA
  • Batı şeria

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.