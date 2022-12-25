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Dünya

BM, Burkina Faso'daki BM temsilcisinin istenmeyen kişi ilan edilmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Burkina Faso'nun BM Koordinatörü Barbara Manzi'yi istenmeyen kişi (persona non grata) ilan etmesinden dolayı üzüntü duyduğu bildirildi.

AA25 Aralık 2022 Pazar 20:59 - Güncelleme:
BM, Burkina Faso'daki BM temsilcisinin istenmeyen kişi ilan edilmesine tepki gösterdi
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı basın açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres'in Burkina Faso'daki BM Koordinatörü Manzi'nin istenmeyen kişi ilan edilmesini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

BM'nin Manzi'nin bağlılığı ve profesyonelliğine tam güven duyduğunu belirten Dujarric, Manzi'nin BM kalkınma projelerini desteklemek ve insani yardımları kolaylaştırmak için Burkina Faso hükümetiyle çalışmaya çaba gösterdiğini ifade etti.

Dujarric, istenmeyen kişi doktrininin (persona non grata) BM yetkilileri için uygulanamayacağını sözlerine ekledi.

Burkina Faso, 23 Aralık'ta Barbara Manzi'yi istenmeyen kişi ilan etmiş ve 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi emredilmişti.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba, yaptığı açıklamada, Manzi'yi ülkedeki güvenlik durumunu bahane göstererek, BM personeli ve ailelerinin tahliyesi için tek taraflı karar almakla suçlamış, sorumlu kişinin Manzi'nin kendisi olduğunu, Burkina Faso'nun BM ile işbirliğini sürdürmeye devem edeceğini bildirmişti.

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