BM: Büyük bir gemi faciası yaşandı, ölü sayısı 150'yi bulabilir
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Libya açıklarında büyük bir geminin alabora olduğunu, 150 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.
- star.com.tr
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Libya açıklarında büyük bir geminin alabora olduğunu, 150 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülüğünden yapılan açıklamada, Perşembe günü (bugün) meydana gelen faciadan 1 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
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