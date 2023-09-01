BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Vellucci'den tahıl koridorunda istikrar vurgusu

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

AA muhabirinin, "Karadeniz Tahıl Girişimi dışında alternatif seçeneklere ilişkin bazı tartışmalar duyuyoruz. Bu tartışmalar arasında Karadeniz'deki çatışma bölgesinin genişlemesi ve tahılın astronomik fiyatlarla piyasalara ulaşması riski de yer alıyor. Karadeniz Tahıl Girişimi dışındaki seçenekleri ve açmazları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Vellucci, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi için somut adımların bulunduğu bir mektup gönderdiğini duyurduğunu hatırlattı.

"Yeni anlaşmanın istikrarlı olması gerekiyor. Krizden krize sürüklenen ve sürekli askıya alınan bir girişim istemiyoruz. İşe yarayan ve faydalı bir girişimi destekliyoruz." diyen Guterres, önerilerin, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha etkin ve uygun fiyatla ulaşımını sağlamayı amaçladığını söylemişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), BM karşıtı eylem düzenlemek isteyen grupla polis arasında çıkan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shamdasani, "KDC'nin Goma şehrinde çarşamba günü yaşanan gösterilerde, aralarında bir polisin de bulunduğu en az 43 kişinin yaşamını yitirmesinden ve 56 kişinin yaralanmasından çok endişeliyiz. Aldığımız bilgiler, ölüm sayısının daha fazla olabileceğini gösteriyor." dedi.

Gösterilerin, KDC'deki BM İstikrar Misyonu (MONUSCO), Doğu Afrika Topluluğu Bölgesel Gücü ile diğer BM kuruluşlarına ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına karşı düzenlendiğini söyleyen Shamdasani, hükümetin, bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı yönündeki açıklamasını not ettiklerini belirtti.

Shamdasani, "Soruşturmanın kapsamlı, etkili ve tarafsız olması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Böyle bir soruşturmada, güvenlik güçlerinin güç kullanımının da kapsamlı şekilde incelenmesi gerekiyor. İhlallerden sorumlu olanlardan, bağlı olduğu kuruluşlarına bakılmaksızın hesap sorulmalıdır." ifadesini kullandı.

KDC'de yaşanan olaylarla ilgili en az 222 kişinin gözaltına alındığını aktaran Shamdasani, ülkedeki insan hakları ihlali riskinden endişe duyduklarını vurguladı.

- Karadeniz Tahıl Girişimi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.