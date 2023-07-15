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Dünya

BM, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açılması için öne sürülen şartları tartışıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye yönetiminin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceğini duyurduğu mektupta öne sürdüğü iki koşulun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:08 - Güncelleme:
BM, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açılması için öne sürülen şartları tartışıyor
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Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, OCHA, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) kaygılarını aktardı.

OCHA'nın BMGK'ya ilettiği belgede, Suriye yönetiminin verdiği iznin, BM'ye 6 ay boyunca insani yardım operasyonlarını gerçekleştirmesi için yasal zemin sağladığı kaydedildi.

Belgede, BM'nin Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım operasyonlarını sürdürebilmesi için bazı "usullerin yerinde olmasına" ihtiyaç duyduğu belirtilirken, "Suriye yönetiminin öne sürdüğü iki koşul bu çerçevede kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

İlk olarak Suriye yönetiminin mektubunda "terörist ilan edilenlerle BM iletişim kurmamalı" koşuluna işaret edilen belgede, BM ve ortaklarının gerekli devlet ve devlet dışı aktörlerle iletişimini sürdürmek zorunda olduğu, bu iletişimin de BM kararları ve uluslararası insani hukukla uyumlu olduğu belirtildi.

KIZILHAÇ VE SURİYE KIZILAYI DAĞITIMINA TEPKİ

Suriye yönetiminin mektubundaki "yardımların Suriye'nin kuzeybatısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı tarafından dağıtılması" koşulunun diğer sorun teşkil eden husus olduğuna dikkati çekilen belgede, bunun BM'nin bağımsızlığıyla uyumlu olmadığına ve iki kurumun bölgede mevcudiyeti bulunmadığı için pratik olmadığına işaret edildi.

Belgede, Suriye yönetiminin mektubunda incelenmesi gereken başka hususlar da bulunduğu, BM'nin Suriye yardım mekanizmasının yenilenmesi için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISINDAN YARDIM

Suriye yönetimi, BMGK'ye bir mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurmuştu.

AA muhabirinin erişim sağladığı mektupta "Suriye Arap Cumhuriyeti, egemen bir kararla, BM ve özel ortaklarına Babülhava sınırından Suriye hükümetiyle tam işbirliği ve koordinasyon halinde olacak şekilde ülkenin kuzeybatısında ihtiyacı olan kişilere insani yardım taşınmasına bugünden itibaren 6 ay için izin veriyor." ifadelerine yer verilmişti.

BMGK'de, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

  • Suriye
  • Cilvegözü Sınır Kapısı

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