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Dünya

BM, çocuk göçmen konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Latin Amerika ve Karayipler'deki göçmen çocuk sayısının ciddi boyutta arttığını bildirdi.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
BM, çocuk göçmen konusunda uyardı
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Çok sayıda küçük yaşta ve çoğunlukla yalnız şekilde çocukların göç etmek için yola çıktığı belirtilen açıklamada, bölgedeki çete şiddeti, istikrarsızlık, iklim değişimi gibi hususların göçe neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, çocukların yolculuklarda hastalık, yaralanma, aileden kopma ve taciz gibi olaylara maruz kaldığına dikkati çekildi.

"Latin Amerika ve Karayipler'den göç eden çocukların sayısı rekor seviyelere ulaştı." ifadesi kullanılan açıklamada, çocukların bölgedeki göçün yüzde 25'ini oluşturduğu kaydedildi.

Dünya genelinde çocuk göç oranının yüzde 13 olduğuna işaret edilen açıklamada, geçen yıl 92 göçmen çocuğun hayatını kaybettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, durumun ciddiyetine karşı uyarı yapılarak, yardımların artırılması talep edildi.

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