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Dünya

BM: Doğu Afrika'daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki mültecilerin iç çatışmalar, gıda krizi ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı umutsuz bir gelecekle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 07:02 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 07:02
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BM'den yapılan yazılı açıklamada, 2012'de Doğu Afrika ülkelerinde 1,92 milyon olan mülteci sayısının bugün 5 milyona ulaştığı belirtildi.

Gıda krizi, iç çatışmalar ve iklim değişikliği gibi konuların mültecilerin hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumdan en çok çocukların etkilendiği ifade edildi.

Doğu Afrika'daki mültecilerin "umutsuz bir gelecek" ile karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde bu durumun daha da derinleştiği kaydedildi.

BM verilerine göre, bölge ülkelerinden Uganda'da 1,6 milyon mülteci yaşarken Sudan'da, 1,1 milyon, Etiyopya'da 837 bin, Kenya'da 547 bin, Güney Sudan'da 340 bin, Tanzanya'da 248 bin, Burundi'de 86 bin ve Cibuti'de 35 bin mülteci bulunuyor.

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