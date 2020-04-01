star.com.tr 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:47

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) başkanı Qu Dongyu ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) direktörü Roberto Azevedo tarafından imzalanan ortak metinde, " Gıda bulunabilirliği konusundaki belirsizlik , küresel pazarda sıkıntı yaratarak bir ihracat kısıtlamaları dalgası yaratabilir." denildi.

Yapılan açıklamada, "COVID-19 kilitlenmelerinin ortasında, özellikle gıda sıkıntılarının oluşmasını önlemek için ticaretin olabildiğince serbestçe akmasını sağlamak için her türlü çaba sarf edilmelidir. Ülkeler, vatandaşlarının sağlığını ve refahını korumak için hareket ederken, ticaretle ilgili her türlü önlemin gıda tedarik zincirinin bozulmamasını sağlamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Uzun vadede evden çıkmama emirleri ve seyahat kısıtlamaları, tarım işçiliğinin bulunmaması ve pazarlara yiyecek alamama nedeniyle tarımsal üretimde aksamalara neden olabilir.

Üç lider, "Tarım ve gıda endüstrisi çalışanlarının hareketini engellemek ve gıda için sınır geçişlerini uzatmak gibi kısıtlamalar, bozulmalara ve gıda atıklarının artmasına neden oluyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıca gıda üretimi, işlenmesi ve dağıtımı ile uğraşan çalışanların, hem kendi sağlıkları hem de başkaları için korunması ve gıda tedarik zincirlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.

"ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞARTTIR"

Bu konuda uluslararası işbirliğinin şart olduğunu belirten Roberto Azevedo, "COVID-19 için aldığımız önlemlerin kasıtsız olarak temel öğelerin kıtlık yaratmamasını, açlığı ve yetersiz beslenmeyi şiddetlendirmemesini sağlamalıyız." dedi.

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