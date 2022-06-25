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Dünya

BM, dünyada basın çalışanlarının güvenliğinin azaldığı uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde basın özgürlüğü ve basın çalışanlarının güvenliğinin gittikçe azalarak tehlikeli noktalara geldiğini belirtti.

AA25 Haziran 2022 Cumartesi 00:30 - Güncelleme:
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BM İnsan Hakları Konseyinin 50. oturumu kapsamında genel kurula hitap eden BM'nin düşünce ve ifade özgürlüğü Özel Raportörü Irene Han, gazetecilere yönelik internet ortamında ve sahada yapılan saldırıları değerlendirdi.

Han, çatışma bölgelerinde görev yaparken öldürülen gazetecilere atıf yaparak, "Gazetecileri öldürerek susturmak, sansürün en berbat şeklidir." dedi.

İnternet ortamında gazetecilere yönelik cinsiyet üzerinden saldırılar, dijital takip ve toplu linç kampanyalarının, gazetecilerin güvenliği için büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayan Han, "basın özgürlüğü ve basın çalışanlarının güvenliğinin tehlikeli bir şekilde azalmaya devam ettiğini" vurguladı.

Han, İnsan Hakları Konseyi ve uluslararası camiaya, basın çalışanlarına sahada ve çevrim içi ortamda saldırıların önlenmesi ve gazetecilerin dokunulmazlığının sağlanması yolunda adımlar atma çağrısında bulundu.

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