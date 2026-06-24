BM duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda büyük operasyon başlıyor

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Şubat ayında Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerine kısıtlama getirilmesi nedeniyle Körfez'de mahsur kalan binlerce denizcinin tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Dominguez, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını işaret ederek, "Binlerce masum denizcinin aylarca süren zorluk ve sıkıntılarının ve tüm dünya üzerindeki olumsuz etkilerinin ardından ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasını derin bir memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma, deniz güvenliğinin yeniden sağlanması ve sivil gemilere yönelik kabul edilemez saldırılara son verilmesi yolunda belirleyici bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Dominguez, "Bu çatışma sırasında trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden 14 masum denizci için saygı duruşunda bulunmak istiyorum. Küresel ticarete hizmet yolundaki özverileri asla unutulmayacak. Bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planının uygulanmasına başlayacağız. Bu geniş çaplı operasyon, İran, Umman, bölgedeki diğer tüm kıyı ülkeleri, ABD ve denizcilik sektörüyle yakın iş birliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu operasyonları desteklemek için gerekli güvenlik garantilerini sağladık ve güvenli seyir şartlarını titizlikle teyit ettik. Denizcilerin güvenliğini ve küresel ticaretin devamlılığını sağlamaya olan bağlılığımız tam olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

GEÇİCİ DENİZ KORİDORU SEÇENEĞİ

Açıklamada Umman'ın denizcilerle paylaştığı bildirim de paylaşıldı. Bildirimde, Umman'ın IMO ile iş birliği içinde koordinatlarla tanımlanan geçici deniz koridoru seçeneğini tüm gemilere sunduğu ifade edildi. Seyir güvenliğinin hala en önemli husus olduğu belirtilerek, "Mevcut şartlarda çarpışma riskinin yüksek olması nedeniyle gemi trafiğinin kademeli ve kontrollü bir şekilde boşaltılması gerekmektedir. Bu riskleri azaltmak amacıyla IMO, Umman makamlarıyla tam bir koordinasyon içinde gemi gruplarına dayalı aşamalı bir yaklaşım geliştirdi. IMO'dan elde edilen bilgilere göre Hürmüz Boğazından çıkan gemiler için iki geçici rota kullanılabilir. Biri mevcut trafik ayırma sisteminin güneyi, diğeri ise kuzeyi. Belirlenen gruplara dahil olan gemilerle bireysel olarak iletişime geçilecek ve IMO'nun koordinasyonunda ilgili taraflar tarafından kalkışlarıyla ilgili daha ayrıntılı talimatlar verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü, İsrail'le Washington'da devam eden müzakerelerinin, ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerden ayrı bir süreç olduğunu ifade etti.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "bölgenin geleceğinin işbirliğinde" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas Siyasi Büro üyesi Basem Naim ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Washington ile Tahran arasında varılan çerçeve anlaşmasına ve sağlanan ateşkese rağmen bölgedeki risklerin devam ettiğini belirterek, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne yönelik "uçuş uyarısı"nı 1 Temmuz 2026'ya kadar uzattı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosunda İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının "düşmana yardım sağladığı" iddiasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin durmasıyla Körfez'de mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planına başlanacağını duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, UAEA müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini ziyaret edeceğini belirtti.

ABD'de yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinin beşinci turunda ilk gün geride kaldı. 8 saati aşkın süren ilk oturumun ardından taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail i24News kanalı, ABD'nin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu yakıt ikmal uçaklarının sayısını azaltmaya başladığını bildirdi.

02.27 Umman, tüm gemiler için Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru kullanım seçeneği üzerine Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladıklarını açıkladı.

İsrail ordusunda görev yapan onlarca askerin aileleri, "dış etkenler uğruna çocuklarının kurban edilmesini kabul etmediklerini" belirterek, Lübnan'da savaşın bitirilmesiyle çocuklarının evlerine dönmesini istedi.

00.41 ABD Kongresinde yeni nesil savaş uçağı F-35 programı hakkında düzenlenen toplantıda, 832'si ABD envanterinde olmak üzere, dünya genelinde 1300'den fazla F-35 uçağının operasyonel olduğu bildirildi.

00.40 ABD Senatosu, İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senatonun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor.

00.15 ABD, Dünya Kupası'nda yer alan İran Milli Takımı'na uygulanan seyahat kısıtlamasını esneterek, ABD'deki maçlarından yalnızca bir gün önce ülkeye giriş yapmasına izin verilen İran ekibi, yeni düzenleme kapsamında bir sonraki karşılaşmasından iki gün önce ABD'ye giriş yapabilecek.

00.00 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız." dedi.

-İRAN-ABD ARASINDA İSVİÇRE'DE MUTABAKAT ZAPTI GÖRÜŞMELERİ

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

İran, müzakerelerin ilk turunun ardından teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığını duyurmuştu.