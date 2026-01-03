BM, ''endişeliyiz'' diyerek uyarıda bulundu: İnsan hakları hukukuna saygı gösterin

Türk, ABD ile Venezuela arasındaki gerilime ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

"ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinden endişe duyuyorum." ifadelerini kullanan Türk, herkesten itidalli olmasını ve BM Şartı ile uluslararası insan hakları hukukuna tam olarak saygı göstermesini rica ettiklerini kaydetti.

Türk, Venezuela'daki insanların korunmasının her şeyden önemli olduğunun altını çizerek, bu anlayışın, bundan sonraki her türlü eyleme yön vermesi gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.