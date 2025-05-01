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Dünya

BM, Esed rejiminin devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evine döndüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü bildirdi.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 13:14 - Güncelleme:
BM, Esed rejiminin devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evine döndüğünü açıkladı
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BMMYK'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından, Suriyelilerin evlerine geri dönüşlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

"1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana yıllarca süren yerinden edilmenin ardından evlerine geri dönüyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, Suriyeliler için umut olduğu ancak hayatlarını yeniden inşa etmelerinin kolay olmadığı vurgulandı.

Paylaşımda, ailelerin hayata yeniden başlamasına yardımcı olma çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunulurken, Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim ve geçim gibi birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

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