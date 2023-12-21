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Dünya

BM: Etiyopya'da kuraklık, sel ve çatışma nedeniyle 20 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da kuraklık, sel ve çatışmaların etkisiyle 20 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
BM: Etiyopya'da kuraklık, sel ve çatışma nedeniyle 20 milyon kişi insani yardıma muhtaç
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) raporuna göre, ülke genelinde 4,5 milyon kişi felaketler ve çatışmalardan ötürü evini terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 120 milyon nüfuslu ülkede 20 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, sadece son 3 ayda 1,5 milyon kişi sel ve heyelanlardan olumsuz etkilendi.

Ülkenin Amhara, Tigray ve Afar eyaletlerinde 5 milyon kişi, kuraklık benzeri şartlarla karşı karşıya kaldı.

Tigray eyaletinde 2 yıl süren çatışmalardan sonra şimdi de Amhara eyaletinde süren çatışmalar gıda güvenliğini olumsuz etkiledi.

BM, bölgeye gerekli yardımın ulaştırılması için 4 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

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