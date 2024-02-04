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Dünya

BM Gazze trajedisini gözler önüne serdi: İnsanlar dünyanın gözü önünde ölüyor

UNRWA, İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde yaşanan benzersiz felakette, insanların dünyanın gözü önünde ölmeye devam ettiğini bildirdi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 00:59 - Güncelleme:
BM Gazze trajedisini gözler önüne serdi: İnsanlar dünyanın gözü önünde ölüyor
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe derinleşen açlık ve insani krize dikkat çekildi.

Paylaşımda, "Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir felaket gözlerimizin önünde yaşanıyor." ifadelerine yer verildi.

Abluka altındaki Gazze'de her geçen saatin "daha çaresiz" olduğu vurgulanan paylaşımda, "İnsanlar dünyanın gözü önünde ölüyor." ifadesi kullanıldı.

UNRWA'dan iki gün önce yapılan açıklamada, "Gazze'de 2 milyondan fazla insanın devasa insani ihtiyaçları, 16 bağışçı ülkenin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı sonrası derinleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor." ifadesine yer verilmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de kuruma yönelik finansal desteğin askıya alınmaya devam etmesi halinde, sadece Gazze'de değil bölge genelindeki çalışmalarını bu ay sonundan sonra büyük ihtimalle durdurmak zorunda kalacakları uyarısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Gazze Şeridi Felaketi
  • İnsanlığın Gözü Önünde Ölüm
  • İsrail Zulmü

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