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Dünya

BM, Gazze'de gece yardım dağıtımı durdurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki gece yardım dağıtımına güvenlik durumunu incelemek için 48 saat ara verdiğini bildirdi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 21:19 - Güncelleme:
BM, Gazze'de gece yardım dağıtımı durdurdu
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının İsrail tarafından öldürülmesinin ardından gece yardımlarına 48 saat ara verme kararı aldıklarını kaydeden Dujarric, ara verilen zaman diliminde güvenlik sorunlarının ve bunların BM personeline etkisinin gözden geçirileceğini kaydetti.

Dujarric, "İnsanlar ölüyor. Kıtlık yaklaşırken Gazze'de insani yardımlar ve personelin özgürce ve güvenli bir şekilde hareket edebilmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

İnsani yardım engellerinin ihtiyacı olanlara erişimin önüne geçmesinin yanı sıra, kaynakların gereksiz yere başka yönlere aktarılmasına da yol açtığını söyleyen Dujarric, WCK'nin ve diğer grupların yardım operasyonlarına ara verme kararının anlaşılabilir olduğunu ancak bu gruplara muhtaç kişileri doğrudan etkilediğini belirtti.

Dujarric, "Eğer yemek pişmezse, muhtaç olan insanlar da yemek yiyemez." dedi.

- WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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