BM: Gazze'de gerçekten güvenli yer yok

Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Gazze'nin güneyine operasyonu ihtimal dışı bırakmadıklarını açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de daha fazla bölgenin hedef alınacağını söyledi. İsrail, aynı zamanda Gazze'nin güneyinde bazı bölgelere broşür dağıtarak sivillere bölgeyi boşaltma ve 'bilinen barınaklara' gitme çağrısında bulundu. İsrail, Gazze'nin güneyinin güvenli olduğunu söylemişti ancak hükümet ve ordu güneye doğru ilerleyeceklerinin sinyallerini veriyor. BM bunu ne kadar yakından takip ediyor? Tepkiniz nedir?" sorularına cevap verdi.

"Tabii ki çok yakından takip ediyoruz." diyen Dujarric, "İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine doğru yeni operasyonlarından ve bunun siviller üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin devamında, "İsrail, sivillere 'Bölgeyi boşaltın.' diyor, bu insanlar nereye gidebilir? Bu mümkün mü?" sorularına ise Dujarric, "Gazze'de gerçekten güvenli bir yer yok. İsrail'e daha önce de yaptığımız gibi sivilleri her durumda korumaları gerektiği çağrımızı yineliyoruz." yanıtını verdi.



Dujarric, İsrail'in amacının ne olduğu konusunda yorum yapmayarak, kendilerinin de açıklamaları takip ettiklerini, Filistinlilerin Gazze dışına zorla gönderilmelerine karşı çıktıklarını söyledi.

"BM'nin, durumu ne zaman 'soykırım' olarak tanımlayacağının" sorulması üzerine Dujarric, Genel Sekreter'in böyle bir yetkisi olmadığını, tanımlamayı yetkili mahkemelerin yapabileceğini kaydetti.

