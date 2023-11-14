BM: Gazze'de kameralar önünde insani bir felaket yaşanıyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dujarric, "Biliyorsunuz Gazze'de yüz binlerce, hatta bir milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyacı var. Yani durum çok vahim." dedi.

Gazze'de en acil ihtiyaçlardan birinin yakıt olduğunu vurgulayan Dujarric, "Yakıt olmadan jeneratörleri çalıştıramaz, elektrik elde edemezsiniz. Yakıt olmadan tuzdan arındırma tesislerini çalıştıramazsınız, bu da temiz içme suyuna sahip olamayacağınız anlamına gelir. Temiz içme suyu olmadan yapamaz, kirli su içerek kendinizi riske atamazsınız. Ayrıca fırın işletemezsiniz." diye konuştu.

Genel Sekreter Sözcüsü, yakıt ikmalinin sağlanamadığı Gazze'de her gün biriken tonlarca katı atığın da insan sağlığını tehdit eden ayrı bir sorun teşkil ettiğini, sorunların "kar topu gibi" büyüdüğünü ifade etti.

Dujarric, Gazze'deki insani durum için, "Kameralar önünde, gözümüzün önünde insani bir felaket yaşanıyor." şeklinde konuştu.

YAKIT YOKLUĞU YARDIMLARIN DAĞITILMASINI DA ZORLAŞTIRDI



Dujarric, yakıt sorununun Gazze'ye gönderilen yardımların dağıtılmasını da zorlaştırdığını belirterek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörlüğünün, yakıt tedarik edilmediği için 48 saat içinde insani operasyonların duracağı yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Bu kapsamda bölgedeki iki anlaşmalı kurumun dün faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını aktaran Dujarric, bu sebeple 200 bin kişiye içme suyu ulaştırılamadığını söyledi.

Dujarric, Gazze'nin kuzeyinden daha güvenli bölgelere gitmek isteyen binlerce sivilin de yakıtın tükenmesi nedeniyle çatışma alanı içinde kaldığına dikkati çekti.

Stephane Dujarric ayrıca, Dünya Gıda Programının Gazze'deki siviller için yetersiz beslenme ve açlık konusunda endişelerini dile getirdiği bilgisini paylaştı.