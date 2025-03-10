BM, Gazze'ye ateşkes sürecinde giriş yapan insani yardımın 10 kat arttığını bildirdi

Lazzarini, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde bulunduğu temasların ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve ticari malzeme girişini yasaklamasının üzerinden yaklaşık 10 gün geçtiğini hatırlatan Lazzarini, bu kararın 16 aylık savaştan sadece kısa bir süreliğine kurtulan sivil Gazze'nin hayatta kalmasını tehdit ettiğini söyledi.

Lazzarini, "Gazze'deki ateşkes anlaşması, siyasi bir irade olduğunda insani yardımın engellenemeyeceğini ve kesintiye uğramayacağını gösterdi. Ateşkesin başlangıcı ile 2 Mart arasında insani yardım girişi 10 kat arttı. Ateşkesin ilk aşamasında kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesi ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardımın tekrar Gazze'ye girmesine izin verilmesi kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye insani yardım girişinin bir silah olarak kullanılmasını eleştiren Lazzarini, İsrail'in, Gazze'ye tüm giriş noktalarını kapatmasıyla savaşın başlangıcındaki tam kuşatma haline geri döndüklerini ve durumun hızla kötüye gittiğini aktardı.

Lazzarini, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 hafta önce başlayan İsrail operasyonlarının buradaki Filistinlileri olumsuz etkilediğine işaret ederek, silahlı grupların da bölgede giderek daha aktif hale geldiğini ifade etti.

Batı Şeria'daki bazı mülteci kamplarının neredeyse boşaltıldığını ve yaklaşık 40 bin Filistinli mültecinin yerinden edildiğini kaydeden Lazzarini, "Bu, 1967'den bu yana Filistinlilerin Batı Şeria'da en büyük yerinden edilmesi. Konut alanları dahil binaların büyük ölçekli yıkımı endişe vericidir. İnsanların geri dönecek yeri yok." diye konuştu.

Lazzarini, Suriye'de son birkaç gündür korkunç bir şiddete tanık olduklarını belirterek, bu ülkede sağlık hizmeti ve eğitim sağlamaya devam ettiklerinin altını çizdi.

İsrail meclisinde (Knesset), UNRWA'ya karşı kabul edilen, Doğu Kudüs'teki çalışmaları ve İsrailli yetkililer ile UNRWA arasındaki teması yasaklayan yasaları anımsatan Lazzarini, bunun ciddi operasyonel zorluklara yol açtığını söyledi.

Lazzarini, UNRWA'yı bir "terör örgütü", çalışanlarının ise "terörist veya terör sempatizanı" olarak gösteren dezenformasyon kampanyasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, medya mensuplarına Gazze ve bölgede yaşananları daha da yakından takip etme ve haberleştirme çağrısında bulundu.

UNRWA'nın ayakta kalması için acilen ek mali desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Lazzarini, ABD tarafından kesilen yardımların devam etmesini umut ettiklerini, bu kesintilerin UNRWA'nın yanı sıra diğer yardım kuruluşlarını da etkilediğini dile getirdi.

- BM, GAZZE'NİN YENİ İMARI İÇİN KABUL EDİLEN PLANI DESTEKLİYOR

Lazzarini, Gazze'deki elektrik kesintilerinin olumsuz etkisine de değinerek, "Elektriğin olmaması içme suyu bulunabilirliğini önemli ölçüde azaltacak. Temel olarak bu elektrikten faydalanan tuzdan arındırma tesisinin 600 bin kişi için içme suyu ürettiğini, dolayısıyla bunun nüfus üzerinde doğrudan bir etkisi olacağını hatırlatıyorum." dedi.

AA muhabirinin, "Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarına yönelik plan kabul edildi. BM bu planı destekliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Lazzarini, "Kısaca buna evet diyebilirim. BM, bu planı destekliyor." diye konuştu.

Lazzarini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de geçen hafta Mısır'da yapılan Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak, "BM ayrıca Dünya Bankası ve Avrupa Birliği ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki hasar değerlendirmesine katkıda bulundu. Bu planı finanse etmek için 54 milyar dolara ihtiyaç olduğundan bahsediyoruz." dedi.

- İSRAİL, GAZZE'YE ELEKTRİK TEDARİKİNİ KESME KARARI ALMIŞTI

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de dün Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'in bu ihlali üzerine ateşkes belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtilmişti.