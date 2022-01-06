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Dünya

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'ten Kazakistan'a itidalden kaçının çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kazakistan'da devam eden gösteriler ve ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi üzerine itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısında bulundu.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 00:57
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Dujarric, Kazakistan'da tüm taraflara itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısı yaptı.

- KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

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