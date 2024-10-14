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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırıları sonucu çok sayıda sivilin öldürülmesini kınayarak, tüm taraflara sivilleri koruma çağrısı yaptı.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 20:30 - Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını kınadı
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres'in, İsrail'in hastane yerleşkesi ve bir okula yönelik saldırısına ilişkin tepkisini aktardı.

Gazze'de sahadan gelen haberlerin çok rahatsız edici olduğuna işaret eden Dujarric, "BM Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırıları sonucu çok sayıda sivilin öldürülmesini kınayarak, tüm taraflara sivilleri koruma çağrısı yapıyor." vurgusunu yaptı.

Dujarric, Guterres'in tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulunduğunu da bildirdi.

- "Acının sonu yok"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Filistinlilerin maruz bırakıldığı acının sonu yok gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Msuya, İsrail'in sözde "güvenli bölge" diye sivilleri yönlendirdiği yere saldırıda bulunduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda bir okulun da vurulduğunu belirtti.

"Gazze'de gerçekten insanların gidebileceği güvenlik bir yok." vurgusunu yapan Msuya, Gazze'nin kuzeyine 1 Ekim'den beri gıda yardımı girmediğini kaydetti.

Msuya, "Bu zulmün artık sonlanması gerek. Siviller ve sivil altyapılar korunmak zorunda." mesajını verdi.

  • BM Genel Sekreteri
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