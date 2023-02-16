BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na görüntülü mesaj gönderdi.

Türk halkına en derin taziyelerini ilettiğini ve büyük bir dayanışma içinde olduklarını kaydeden Guterres, Türkiye'nin tüm zamanların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ama yalnız olmadığını söyledi.

"BM yanınızda ve size yardımcı olmak için çalışıyor." diyen Guterres, "Acı ve yıkım görüntülerini gördüğümde çok iyi bildiğim yerlerdeki insanları görüyorum. Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığımdan dolayı bölgeyi çok kez ziyaret ettim ve tanıştığım insanların sıcaklığını ve cömertliğini asla unutmayacağım.Türkiye, en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemekte. Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum. Tıpkı yıllardır ihtiyaç sahiplerine destek olduğunuz gibi." ifadesine yer verdi.

Yaşanan acılar karşısında yüreklerinin sızladığını ifade eden Guterres, "İhtiyaçlar çok fazla. Ama şimdi sizi desteklemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Guterres, mesajını Türkçe "Seninleyiz Türkiye" ifadesiyle sonlandırdı.