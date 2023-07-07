BM Gıda ve Tarım Örgütünde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması konferansı yapıldı

BM'nin Roma merkezli kuruluşlarından FAO'da "Ukrayna: Dünyayı Beslemek. Karadeniz Tahıl Girişiminin (BSGI) Küresel Gıda Güvenliği Açısından Önemi" isimli konferans düzenlendi.

Konferansa, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakan Yardımcısı Markiyan Dmitraseviç, Ukrayna Tahıl Birliği Başkanı Mykola Gorbaçov, FAO Başekonomisti Maximo Torero, Dünya Gıda Programı (WFP) Başekonomisti Arif Husain, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Yakın Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölgesel Direktörü Dina Saleh, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve ABD'nin Roma'daki BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rodney Hunter katıldı.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin öneminin vurgulandığı konferansta konuşan Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakan Yardımcısı Dmitraseviç, "Bu girişim sayesinde Ukrayna tahılının önemli bir kısmı başta Afrika ülkeleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Tahıl koridoru, insani yardım açısından WFP için hayati bir kaynaktır. Tahıl koridoru, gıda piyasasında fiyatların artmasının da önüne geçti." dedi.

Dmitraseviç, Rus denetleme ekiplerinin 26 Haziran itibarıyla yeni filoların kayıt işlemini durdurduğunu belirterek bunun çözülmemesi halinde tahıl tedarikinin tamamen duracağını söyledi.

Ukrayna Tahıl Birliği Başkanı Mykola Gorbaçov da tahıl koridoru anlaşması sayesinde önemli miktarda tahılın dünyaya ulaştığını, bu anlaşmanın uzatılmaması halinde demir yolu ya da kara yoluyla bu tahılı ihraç etmenin Türk Boğazları üstünden taşınana göre daha maliyetli olacağını ifade etti.

Gorbaçov, savaştan önce tahılın yüzde 95 civarında Ukrayna'nın Karadeniz limanları üzerinden ihraç edildiğini, halen bu sayının anlaşma sayesinde yüzde 50 dolaylarında olduğunu kaydetti.

FAO Başekonomisti Maximo Torero da Ukrayna'nın küresel pazarlara gıda ve tarımsal ürünlerin ana tedarikçisi konumunda olduğunu belirterek "Karadeniz Tahıl Koridoru'ndan yapılan sevkiyatlar, küresel pazarlarda gıda bulunabilirliğini iyileştirerek uluslararası gıda emtia fiyatlarının daha düşük ve daha az değişken olmasına katkı yaptı." diye konuştu.

Ukraynalı çiftçilerin üretime devam edebilmeleri için satış yapabileceği pazarlara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Torero, "Pazara erişim eksikliği ve Kahovka Barajı'nın yıkımının bölgedeki sulama üzerindeki uzun vadeli olası etkileri gibi diğer sorunların bir sonucu olarak çiftçiler işlerini bırakırsa küresel olarak gıda bulunabilirliği sorunu daha büyük olabilir, piyasaların uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Torero, "Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin küresel gıda mevcudiyeti ve pazar istikrarı üzerinde olumlu bir etkisi oldu, devam etmesi ve iyi işlemesi küresel gıda güvenliği için elzemdir." ifadelerini kullandı.

WFP Başekonomisti Arif Husain da Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın önemli olduğunu çünkü uluslararası pazarda gıda fiyatlarının düşmesini sağladığını anlattı.

Husain, bu anlaşma sayesinde, dün itibarıyla 32 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihraç edildiği bilgisini vererek bu girişimin durması halinde Ukrayna'nın yerini başka ülkelerin alabileceğini ancak bunun dünyaya zaman ve lojistik açıdan maliyetleri olacağını söyledi.

Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 60 gün yerine daha uzun süreli uzatılmasının gıda piyasasında istikrarsızlığın önüne geçeceğini belirten Husain, fiyatların savaş öncesi seviyeye düştüğünü, Karadeniz Tahıl Koridoru olmasaydı daha yüksek olacağını dile getirdi.

IFAD Yakın Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölgesel Direktörü Dina Saleh de Karadeniz Tahıl girişiminin bir umut olduğunun altını çizerek IFAD'ın portfolyösünde bulunan Afganistan, Bangladeş, Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan, Yemen ve Cibuti'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi üzerinden yapılan ihracattan faydalandıklarını ifade etti.

- "Türkiye, bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de konferanstaki konuşmasında hem Kiev'in hem Moskova'nın Türkiye'yi güvenilir bir muhatap olarak gördüğünü belirterek "Karadeniz Tahıl Girişimi bu konuda önemli bir örnek olmuştur. BM ve Ukrayna'nın talebi üzerine Türkiye, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde ihraç edilmesine yönelik BM planının nihai hale getirilmesinde kolaylaştırıcı kilit bir rol oynamıştır." diye konuştu.

Bu anlaşmayla 32 milyon tondan fazla tahılın dünyaya ulaştığına dikkati çeken Gücük, büyük çabalarla bu anlaşmanın daha önce uzatılmasını sağladıklarını, şimdi bu anlaşmanın 17 Temmuz'da sona erecek olması nedeniyle kritik bir dönemeçten geçtiklerini aktardı.

Gücük, şöyle devam etti:

"Karadeniz Girişimi aracılığıyla sevk edilen Ukrayna tahılının aslında en büyük alıcısı gelişmekte olan ülkeler. Eksikliklerine rağmen girişim, ilgili tüm taraflara hizmet ediyor. Girişimi sonlandırmanın herkesin çıkarına zarar vereceğine inanıyoruz. Bu nedenle, girişimin devamından yanayız. Bu eşsiz anlaşma korunmalıdır. Ayrıca, gıda güvenliği ve küresel gübre sıkıntısının önlenmesi için BM-Rusya Mutabakat Zaptı'nın sorunsuz uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu nedenle, bu anlaşmaları korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Türkiye, bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

Konferansın düzenleyicilerinden ABD'nin Roma'daki BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rodney Hunter da katkılarından ötürü Büyükelçi Gücük'e teşekkür ederken ABD'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni güçlü şekilde desteklediğini, bu konuda, Türkiye'nin önemli bir rol oynamaya devam ettiğini söyledi.